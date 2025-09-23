Sfoglia il giornale

Mondiali ciclismo: Pellizzari non sta bene, niente prova iridata

L'azzurro sostituito da Garofoli che si unirà alla Nazionale

Di Redazione |

ROMA, 23 SET – L’Italia perde uno dei suoi uomini di punta per la prova in linea elite ai mondiali di ciclismo in corso in Ruanda. Giulio Pellizzari per motivi di salute non potrà partecipare alla gara iridata in programma domenica prossima: al suo posto il ct degli azzurri, Marco Villa, ha convocato Gianmarco Garofoli che raggiungerà la Nazionale in Ruanda giovedì prossimo.

