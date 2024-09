Mondiali Ciclismo: Pogacar, quella iridata è una maglia speciale

agenzia

Fenomeno sloveno punta al 'triplete' come fecero Merckx e Roche

ZURIGO, 27 SET – “Quella iridata è una maglia molto speciale nel ciclismo, la più unica di tutte e che tutti vogliono. Indossi questa maglia tutto l’anno come segno che sei il miglior corridore del mondo. È un grande obiettivo per me, ma se non dovessi riuscirci adesso penso che potrò farlo nei prossimi anni”. Parole di Tadej Pogacar, che in conferenza stampa ha parlato della prova in linea di domenica, prima che fosse annunciata dall’Uci la notizia della morte d ella 18enne svizzera Muriel Furrer,caduta ieri nel corso della prova Juniores femminile. Gli organizzatori dei Mondiali di Zurigo 2024 hanno deciso che si va avanti e quindi domenica ci sarà la corsa in linea dei professionisti, o Elite come si chiama ora. Lo sloveno quest’anno ha già vinto Giro e Tour e ora punta anche al Mondiale, di cui quest’anno è il favorito numero uno, per riuscire nell’impresa del ‘triplete’ che in passato è riuscita solo a Eddy Merckx nel 1974 e a Stephen Roche nel 1987. “L’anno scorso è stata molto dura e il percorso non era proprio adatto a me -spiega -. Era troppo esplosivo, soprattutto nelle ultime fasi. Ero esausto, ma quest’anno il percorso mi si addice di più. La nostra squadra della Slovenia è forte con due o tre punti di forza (c’è anche Primoz Roglic ndr) e questo ci dà un vantaggio, ma dobbiamo giocare in modo molto intelligente. Non avremo le radioline per essere in contatto con l’ammiraglia e questo non faciliterà le cose”. Pogacar correrà questo Mondiale su una speciale bici Colnago VR4s ‘dipinta’ con colori che si ispirano alle sue vittorie: giallo per il Tour de France, rosa per il Giro d’Italia, verde per il Lombardia e la Liegi-Bastogne-Liegi, azzurra per la Parigi-Nizza, blu scuro per la Tirreno-Adriatico, bianca per la maglia giovanile del Tour e pallini per la maglia a pois. C’è anche il bronzo per i Giochi di Tokyo 2021. “Amo l’arte, non quella classica, ma piuttosto la pop art e i fumetti – il commento del fuoriclasse sloveno -. Sono orgoglioso di poter correre domenica con questa bici, che di fatto è un’opera d’arte”.

