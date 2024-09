Mondiali ciclismo: Uci, ‘Furrer resta grave,le gare proseguono’

agenzia

'Famiglia atleta svizzera desidera che programma continui'

ROMA, 27 SET – I campionati del mondo di ciclismo e paraciclismo su strada a Zurigo per il momento proseguiranno regolarmente: lo hanno annunciato stamattina l’Uci, Swiss Cycling e il comitato organizzatore in un comunicato stampa congiunto dopo l’incidente di ieri alla svizzera Muriel Furrer, che stava prendendo parte alla gara Juniores femminile dei Mondiali di ciclismo, ed ora è ricoverata in “condizioni molto critiche” dopo una rovinosa caduta i cui è stata protagonista durante la prova. La prosecuzione dei Mondiali – aggiunge il comunicato – avverrà in consultazione e nell’interesse della famiglia che desidera che i Campionati del mondo proseguano secondo il programma. “Lo stato di salute di Muriel Furrer – precisa la nota – rimane molto critico. L’Uci, Swiss Cycling e il Comitato Organizzativo Locale di Zurigo 2024 rimangono estremamente preoccupati”. Il programma inizierà con le gare di paraciclismo C1 e C2 maschili, seguite dalle competizioni nelle categorie T1-2 maschile e T1-2 femminile. Nel pomeriggio, gli U23 maschili pedaleranno da Uster a Zurigo per il titolo di campione del mondo. “Le indagini sulle modalità dell’incidente – conclude il comunicato – da parte delle autorità responsabili sono ancora in corso. Ulteriori informazioni seguiranno in un secondo momento”.

