Mondiali ciclocross: Dagnoni ‘bilancio super, movimento cresce’

agenzia

Il n.1 federazione: 'Obiettivo è creare i campioni di domani'

ROMA, 02 FEB – “Un inizio di 2025 scoppiettante. Abbiamo conquistato un oro, un argento e un bronzo. Con meno sfortuna sarebbe potuto arrivare anche il secondo oro, ma il bilancio resta eccezionale. Siamo sul podio del medagliere, al terzo posto assieme alla Francia, dietro a Gran Bretagna e Paesi Bassi: un risultato che conferma la crescita del nostro movimento e di cui possiamo essere orgogliosi”. Il presidente della federciclismo, Cordiano Dagnoni non nasconde la soddisfazione per i risultati azzurri ai mondiali di ciclocross. “È particolarmente significativo che il titolo mondiale sia arrivato dalla categoria Juniores, segno che il lavoro che abbiamo avviato con i giovani sta dando frutti concreti. Un plauso va al CT Daniele Pontoni e al suo staff. Il ciclocross italiano è in salute. L’obiettivo è creare i campioni di domani; i risultati dimostrano che siamo sulla strada giusta. Lo scorso anno abbiamo vinto i Mondiali di ciclocross, strada e pista di categoria; anche in questa stagione siamo partiti sulla stessa lunghezza d’onda. Stiamo costruendo qualcosa di importante e i numeri lo confermano”. “I Mondiali si chiudono con il sorriso – le parole del tecnico degli azzurri -. È stata una tre giorni intensa, che ci ha regalato tre medaglie e, soprattutto, segnali importanti per il futuro. Dopo queste gare, possiamo guardare ai prossimi anni con ottimismo”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA