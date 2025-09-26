Mondiali: Dagnoni, vittoria di Finn “sperata e meritata”

agenzia

Presidente Federazione: "Oro di stimolo, lui sarà nostro futuro"

ROMA, 26 SET – “E’ una vittoria desiderata, sperata, un successo che gratifica il lavoro della squadra. Un premio meritato per tutto il gruppo”. Il presidente della Federciclismo, Cordiano Dagnoni, ha commentato così il successo di Lorenzo Finn nella categoria Under 23, al mondiale di ciclismo su strada a Kigali. “Finn sarà il nostro futuro – ha aggiunto al microfono Rai -, é un atleta serio, umile. Confido in un Finn protagonista al Mondiale in Trentino del 2031 ma, prima, anche alle Olimpiadi del 2028. Abbiamo un bel gruppo e lui sarà di stimolo a tutti gli altri” ha aggiunto. Fin da domani, nelle prove che attendono gli uomini e le donne, perché “l’appetito vien mangiando” ha concluso Dagnoni.

