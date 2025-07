Mondiali: De Tullio sesto nei 400sl, oro al tedesco Mertens

agenzia

ROMA, 27 LUG – Sesto posto per l’azzurro Marco De Tullio nella finale dei 400 stile libero ai mondiali di nuoto a Singapore, prima gara ad assegnare medaglie. La medaglia d’oro è stata vinta dal tedesco Lukas Martens con il tempo di 3’42”35, davanti all’australiano Samuel Short, argento, e al coreano Woomin Kim. L’azzurro ha chiuso con il tempo di 3’44”92, “speravo qualcosa di meglio ma va comunque bene così – ha commentato De Tullio -. Ero un po’ stanco e poi sono comunque sesto al mondo”. Nella prova successiva, le semifinali dei 100 farfalla donne, l’azzurra Costanza Cocconcelli non è riuscita a fare un tempo sufficiente per entrare tra le otto ammesse alla finale di domani.

