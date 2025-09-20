Mondiali di atletica: Palmisano si ritira, Perez vince la 20 km

Gare

Mihai 15ma e Curiazzi 17ma, spagnola dedica l'oro ad Antonella

Antonella Palmisano si è ritirata durante la 20 km di marcia ai Mondiali di atletica di Tokyo. La gara è stata vinta dalla spagnola Maria Perez. Argento alla messicana Alegna Gonzalez. Bronzo alla giapponese Nanako Fujii. Le azzurre Alexandrina Mihai e Federica Curiazzi hanno chiuso rispettivamente in quindicesima e diciassettesima posizione. “Mi piace stare davanti: quando ho cominciato ad avvertire la stanchezza muscolare alle gambe e ho visto che il gruppo andava avanti” ho preferito fermarmi. La Palmisano spiega così ai microfoni Rai il suo ritiro. A fine gara la Perez ha abbracciato Antonella e in lacrime le ha dedicato la medaglia d’oro, parlando di “famiglia” e “amicizia sincera” con l’atleta azzurra.

