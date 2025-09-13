Mondiali di atletica: tre medaglie e un record, l’Italia parte forte a Tokyo

sport

La prima giornata dei Mondiali di atletica di Tokyo regala all’Italia un bilancio quasi memorabile con tre medaglie: gli argenti di Antonella Palmisano e Nadia Battocletti e il bronzo di Leo Fabbri. A questi si aggiungono le qualificazioni di Marcell Jacobs e Zaynab Dosso per le semifinali dei 100 metri. Con questo risultato, gli azzurri conquistano il quinto posto nel medagliere e portano a casa il 75% dei podi ottenuti nell’ultima edizione di Budapest 2023.

Argento di Palmisano nella 35 km di marcia

La giornata azzurra si apre con il successo di Antonella Palmisano, che conquista l’argento nella 35 km di marcia con il tempo di 2h42’24’’, alle spalle della spagnola Maria Perez. La campionessa olimpica di Tokyo 2020 si è detta felice per aver centrato una medaglia che le mancava. Bene anche Nicole Colombi, undicesima, ed Eleonora Giorgi, diciassettesima, penalizzata da una sosta per marcia irregolare.

Battocletti record e argento nei 10.000 metri

Nel pomeriggio, la trentina Nadia Battocletti segna una nuova pagina per lo sport italiano conquistando l’argento nei 10.000 metri con un tempo di 30’38’’23, nuovo record italiano. Battocletti ha disputato una gara tattica, tenendo testa alle favorite keniane e etiopi, imponendosi con una volata emozionante. Solo la keniana Beatrice Chebet è riuscita a precederla. «Mi sembra di vivere un sogno», ha ammesso commossa.

Bronzo di Fabbri nel getto del peso

Il terzo podio arriva da Leo Fabbri nel getto del peso, con la misura di 21,94 metri, che gli vale il bronzo. Dietro a lui il messicano Uziel Muñoz, argento, e l’oro per lo statunitense Ryan Crouser. «È stata la gara più bella della mia vita, anche se non è la medaglia che volevo», ha commentato Fabbri, detentore della miglior misura mondiale stagionale. Nick Ponzio e Zane Weir, altri azzurri in gara, non si sono qualificati per la finale.

Le speranze di Marcell Jacobs e la delusione Iapichino

Prima del doppio podio, il campione olimpico dei 100 metri, Marcell Jacobs, ha superato le batterie con un tempo di 10’’20», ma non è del tutto soddisfatto: «Ho sbagliato dal primo all’ultimo passo, mi sono sentito pesante». punta a migliorare nelle semifinali.

Delusione per Larissa Iapichino, che non si qualifica per la finale del salto in lungo con un miglior salto di 6,56 metri. «Sono sotto shock, non ho emozioni», ha detto la campionessa toscana.

Altri risultati azzurri e posizione nel medagliere

Buone notizie arrivano da Zaynab Dosso, che si qualifica per le semifinali dei 100 metri femminili, e dalle atlete dei 1500 metri, Ludovica Cavalli, Gaia Sabbatini e Marta Zenoni, che superano il turno. Non ce l’ha fatta invece Ala Zoghlami, eliminata nelle batterie dei 3000 siepi. La staffetta mista 4×400 m si è classificata settima in finale.