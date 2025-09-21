Mondiali di ciclismo a Kigali: Evenepoel vince la crono

In Ruanda

Terzo oro di fila per il campione belga, Pogacar giù da podio. Nella prova femminile, Reusser è riuscita a vince l’oro iridato

Passano gli anni, cambiano i continenti, ma a restare immutato è il dominio di Remco Evenepoel nella gara contro il tempo ai Mondiali di ciclismo su strada. Il campione belga ha battuto tutti anche oggi, in Ruanda, conquistando il suo terzo titolo consecutivo nella specialità, il quarto in assoluto con quello su strada 2022 in Australia. Sul movimentato tracciato a Kigali, capitale del Ruanda, Evenepoel ha vinto in modo netto il duello col grande rivale, il fuoriclasse sloveno Tadej Pogacar, giunto quarto nella prova più attesa della prima giornata della manifestazione, dopo che in mattinata la svizzera Marlen Reusser si era imposta nella prova femminile.

Partito a razzo, Evenepoel ha preso 45 secondi di vantaggio su tutti dopo soli dieci dei 40,6 chilometri del percorso disegnato per l’esordio di un Mondiale in terra africana. L’ambiente esotico, tra palmeti, terra rossa e un pubblico al contempo incuriosito ed entusiasta nelle strade della capitale, non ha distratto il belga, che ha continuato a spingere sui pedali e nel finale, sulla salita in pavè di Kimihurura ha raggiunto e superato Pogacar, uno spettacolo raro a vedersi. Al traguardo, ha fermato il cronometro a 49’46”03 (media 48.948 km/h), staccando di 1’14» l’australiano Jay Vine e di 2’36» il connazionale Ilan Van Wilder.

«Il sorpasso a Pogacar? Non importava chi stessi superando, volevo solo spingere il più forte possibile sui pedali. Ho avuto davvero una giornata fantastica ma spero di mantenere questa forma per domenica prossima», ha detto Evenepoel, che può ambire alla doppietta crono-strada come gli è riuscito alle Olimpiadi di Parigi. Già incoronato a Glasgow 2023 e Zurigo 2024, il belga ha eguagliato il tedesco Tony Martin e l’australiano Michael Rogers, i soli finora ad aver ottenuto il tris consecutivo. “Dovrò ripetermi nel 2026 per diventare il primo a vincere quattro volte di fila», ha concluso.Deluso Pogacar, giunto quarto a 2’37”di distacco. «Ho perso il podio per un secondo, se avessi saputo che avevo solo un lieve ritardo magari avrei avuto quella motivazione in più ma non lo sapevo – ha detto lo sloveno, trovatosi senza regali nel giorno del 27/o compleanno -. E’ stato dura mandare giù il sorpasso di Remco, ma lui è fortissimo in questa specialità. Spero che si sia preparato al 100% per oggi e che sarà solo al 99% domenica». Quanto agli italiani, Matteo Sobrero ha chiuso 13/o a 3’59» e Mattia Cattaneo 15/o a 4’10».

Nella prova femminile, Reusser è riuscita a vince l’oro iridato a cronometro dopo una lunga serie di podi. La svizzera si è imposta in modo netto, davanti alle olandesi Anna van der Breggen e Demi Vollering, staccate sul traguardo rispettivamente di 52» e 1’04» al termine dei 30 chilometri del percorso. L’azzurra Monica Trinca Colonel, all’esordio in un mondiale, ha chiuso undicesima a 3’03», mentre Soraya Paladin, al rientro un infortunio, è 26/a.«E’ stato un mondiale crono come pensavamo, difficile e lontano dall’essere per specialisti – ha commentato il ct azzurro, Marco Villa -. Sapevamo che le ragazze avrebbero fatto quel tipo di prestazione e sono contento, anche in previsione del Team Relay. Stesso discorso per gli uomini: alla fine abbiamo fatto il nostro. Certi distacchi fanno pensare ma sono anche frutto del dislivello notevole».