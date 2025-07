Mondiali di nuoto, impresa di Quadarella: seconda nei 1.500 stile libero con record europeo

Sport

Davanti a lei solo il fenomeno statunitense Ledecky. Argento anche per Ceccon ni 100 dorso uomini

Simona Quadarella è medaglia d’argento nei 1500 stile libero ai Mondiali di nuoto di Singapore. La statunitense Katie Ledecky è medaglia d’oro, terza l’australiana Lana Pallister.

Medaglia anche per Thomas Ceccon ha conquistato l’argento nei 100 dorso. L’oro è andato al sudafricano Coetze, bronzo per il francese Ndoye-Brouard. «Forse sono partito un pò piano, ma volevo provare a giocare sul ritorno. Non mi aspettavo Coetze, nemmeno il francese – le parole di Ceccon a Sky – I russi sono tornati ora a gareggiare e pensavo non potessero fare tempi enormi. Sono stato sotto i 52 e sono felice per il tempo, si può limare qualcosa in vista della staffetta».

