Mondiali di scherma, le siciliane Fiamingo e Santuccio fuori: l’Italia senza finali

Spada

Nel fioretto individuale maschile eliminati anche tutti gli azzurri, l’ultimo, ai quarti, Filippo Macchi

Nessuna azzurra si è qualificata per le semifinali del torneo di spada individuale donne dei Mondiali di Tbilisi. Alberta Santuccio e Rossella Fiamingo sono state battute nei quarti dalla rispettive avversarie, entrambe estoni. Santuccio ha ceduto 15-13 a Irina Embrich, mentre Fiamingo si è fermata a 11 punti stoccate contro Katrina Lehis.Prima delle due siciliane si erano fermate ai sedicesimi di finale le altre due ragazze in pedana, Giulia Rizzi e Sara Maria Kowalczyk.La prima giornata ai Mondiali si chiuderà così senza medaglie per l’Italia, dato che nel fioretto individuale maschile sono stati eliminati tutti gli azzurri, l’ultimo, ai quarti, Filippo Macchi.

