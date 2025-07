Mondiali: finali per De Tullio e per staffette azzurre 4x100sl

agenzia

Saranno assegnate oggi le prime medaglie in vasca a Singapore

ROMA, 27 LUG – E’ una giornata di prime medaglie per il nuoto in vasca ai mondiali di sport acquatici a Singapore, con l’Italia che ha avuto buoni segnali dalle batterie del mattino. Marco De Tullio nei 400 stile libero e le staffette 4×100 stile libero si sono qualificate per le finali mentre Costanza Cocconcelli (100 farfalla), Thomas Ceccon (50 farfalla), Nicolò Martinenghi e Ludovico Blu Art Viberti (entrambi 100 rana) hanno avuto accesso alle semifinali. De Tullio ha l’ottavo tempo assoluto mentre il ritmo è dettato dall’australiano Samuel Short, unico a scendere sotto al 3’43 al mattino, ma conta di migliorarsi nella prova decisiva: “Sarebbe bello fare uno scherzetto. Sicuramente sarà una gara molto veloce e io proverò ad avvicinare il personale. Settimo tempo di qualificazione per la 4×100 sl donne, con Sara Curtis, Chiara Tarantino, Sofia Morini ed Emma Virginia Menicucci. La staffetta maschile di Carlos D’Ambrosio, Lorenzo Zazzeri, Leonardo Deplano e Manuel Frigo ha invece il terzo tempo e proverà a difendere gli argenti iridati di Fukuoka 2023 e Doha 2024, viatico al bronzo olimpico di Parigi 2024. “Stasera bisognerà andare forte forte per poter arrivare a qualcosa di grande – ha detto Zazzeri -. Sappiamo che non sarà facile ma questa staffetta ha dimostrato più volte il proprio valore”. Le semifinali e le finali odierne sono in programma dalle 13:00 ora italiana.

