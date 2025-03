Mondiali: In Sudamerica vincono Perù e Paraguay

agenzia

Nella notte fra oggi e domani grande Classico Uruguay-Argentina

ROMA, 21 MAR – Nella notte italiana si sono giocate altre due partite delle qualificazioni mondiali del Sudamerica. A Lima il Perù ha battuto la Bolivia per 3-1, con le reti dell’ex ‘meteora’ dell’Inter Andy Polo, del 41enne Guerrero e di Flores, mentre ad Asuncion il Paraguay del granata Sanabria, in campo per 77 minuti, ha prevalso per 1.0 (gol di Aldarete) contro il Cile dell’altro giocatore del Torino Maripan, rimasto inc ampo pe tutta la durata del match. Per il resto del programma, alle 22 italiane di oggi si giocherà Ecuador-Venezuela, mentre nella notte fra oggi e domani a Montevideo ci sarà il grande ‘classico’ Uruguay-Argentina.

