Mondiali: Israele-Italia 4-5
Doppietta di Kean e gol di Politano, Raspadori e Tonali
ROMA, 08 SET – Israele-Italia 4-5 (1-1) in un match valido per le qualificazioni ai Mondiali di calcio giocato questa sera in campo neutro a Debrecen in Ungheria: Primo tempo complicato per l’Italia che parte malissimo. Israele domina la partita e trova la rete del vantaggio grazie a una sfortunata autorete di Locatelli. Gli Azzurri faticano a reagire ma scheggiano la traversa sempre con Locatelli. Una manciata di minuti più tardi arriva il pareggio di Kean. Nella ripresa l’Italia parte bene, ma subisce il gol da Do. Peretz. Nemmeno 2′ più tardi arriva il nuovo pari di Kean. La ribalta Politano, fa poker Raspadori appena entrato dalla panchina. Nel finale succede di tutto Israele pareggia grazie all’autogol di Bastoni e alla rete di Don Perets. Al 91′ il gol decisivo di Tonali.