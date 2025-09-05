Mondiali: Italia-Estonia 5-0, buona la prima per Gattuso

Partita

Apre Kean, chiude Bastoni

Buona la prima per Gennaro Gattuso Ct della Nazionale italiana. Nel match di qualificazione ai Mondiali di calcio a Bergamo, l’Italia ha battuto l’Estonia 5-0 (0-0). A segno Kean (58′), Retegui (69′ e e 89′), Raspadori (71′) e Bastoni (92′).

«Bisogna ringraziare i ragazzi, nel primo tempo è mancato solo il gol. In questi giorni hanno lavorato bene, la prima è andata e pensiamo alla prossima». Parola del ct Gennaro Gattuso dopo la sua prima vittoria con la Nazionale nell’esordio in panchina a Bergamo contro l’Estonia. «A tutta la squadra bisogna fare i complimenti – aggiunge Gattuso ai microfoni della Rai – giocare così quando si alza il livello si può rischiare. Abbiamo un obiettivo, far ritrovare l’entusiasmo agli italiani. Nel gioco del calcio si può sbagliare ma complimenti ai miei ragazzi: ora pensiamo a recuperare per la partita con Israele, lunedì».

