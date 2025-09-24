Mondiali: Italia quarta nel Team relay, oro all’Australia

agenzia

Azzurri dietro anche a Francia e Svizzera,il ct "bravi comunque"

ROMA, 24 SET – L’Italia ha chiuso al quarto posto la team relay, la prova a cronometro a squadre miste, ai Mondiali di ciclismo in corso in Ruanda. Il sestetto formato da Mattia Cattaneo, Matteo Sobrero, Marco Frigo, Monica Trinca Colonel, Soraya Paladin e Federica Venturelli ha fatto segnare il tempo di 55’45”03, con un ritardo di 1’14” sull’Australia, che si è confermata campione iridata della specialità. Sul percorso di 41,8 chilometri a Kigali, l’Australia (54’30”47) ha preceduto di cinque secondi la Francia, argento, e di 18 secondi la Svizzera, bronzo. Sobrero ha perso contatto prima del primo intermedio, situazione ripetuta nella seconda metà con Paladin, con i distacchi che sono rimasti sostanzialmente invariati fino al traguardo. “Faccio i complimenti a tutti, hanno dato il massimo e alla fine cogliamo un altro quarto posto dopo quello di Finn – ha commentato il ct, Marco Villa -. Quello che fa ben sperare a tutto il movimento è legato all’età dei nostri: Frigo, Trinca Colonel e Venturelli erano alla loro prima esperienza e hanno fatto bene. Non posso rimproverare nulla e ringrazio tutti per quanto fatto”. “Era la mia prova iridata e un po’ di agitazione c’era – ha detto Frigo -. Quando sono partito mi sono concentrato sulla prestazione. Ci saranno altre occasioni per riprovarci. Domenica prova impegnativa”.

