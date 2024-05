Mondiali Judo: Alice Bellandi argento nella cat 78kg

agenzia

L'azzurra iin finale superata dalla tedesca Wagner

ROMA, 22 MAG – Alice Bellandi è vicecampionessa del mondo nei 78 kg, Christian Parlati quinto nei 90 kg, Irene Pedrotti e Kim Polling settime nei 70 kg. Per i colori azzurri è stata una giornata positiva ai campionati del mondo di judo ad Abu Dhabi. Alice Bellandi in finale è stata sconfitta dalla tedesca Anna Maria Wagner per ippon nel golden score.

