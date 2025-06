Mondiali Judo: Assunta Scutto oro nei 48 kg

agenzia

Battuta per ippon in finale la kazaka Abuzhakynova

ROMA, 13 GIU – Inizia con l’oro conquistato dalla napoletana Assunta Scutto nella categoria -48 kg l’edizione 2025 dei Campionati Mondiali di judo. L’azzurra in finale ha battuto la kazaka Abiba Abuzhakynova per ippon. Hanno completato il podio la spagnola Laura Martinez Abelenda e la giapponese Wakana Koga (bronzo). Per Scutto l’oro iridato arriva dopo i due bronzi ottenuti rispettivamente a Tashkent (Uzbekistan) nel 2022 e a Doha (Qatar) nel 2023 e l’argento vinto lo scorso anno ad Abu Dhabi (Emirati Arabi Uniti).

