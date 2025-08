Mondiali nuoto: 4×100 mista maschile in finale

agenzia

Out 4x100 mista donne e 400 misti con Franceschi e Razzetti

ROMA, 03 AGO – Ultima giornata dei campionati mondiali di nuoto di Singapore. Nell’ultima sessione, in programma dalla 13, la 4×100 mista maschile, Benedetta Pilato e Anita Bottazzo nei 50 rana si giocheranno le ultime chances di podio per aggiornare il medagliere che già conta un oro, quattro argenti e un bronzo. In finale con ambizioni la 4×100 mista maschile. Christian Bacico, Ludovico Blu Art Viberti, Federico Burdisso e Manuel Frigo (sono i più veloci della terza batteria in 3’30″40 per il terzo tempo complessivo. Semaforo rosso, invece, per la 4×100 mista femminile decima e seconda delle escluse. Anita Gastaldi, Lisa Angiolini, Costanza Cocconcelli ed Emma Virginia Menicucci nuotano in 4’00″12. Le azzurre, per accedere alla finale, dovevano essere più veloci del 3’59″36 della Russia. Amari anche i 400 misti per Alberto Razzetti e Sara Franceschi, che mancano l’accesso alla finale, nuotando al di sotto delle proprie potenzialità. Il 26enne ligure non va oltre il dodicesimo tempo in 4’14″52. La 26enne livornese in 4’50″23 è diciassettesima. L’Italia chiude il campionato mondiale di Singapore col record di finali raggiunte, ben 25: 18 individuali e 7 con le staffette.

