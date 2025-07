Mondiali nuoto: 4×200 donne in finale,Ceccon fuori dai 200 dorso

agenzia

L'azzurro non va in semifinale, primo degli esclusi

ROMA, 31 LUG – Mattinata in chiaroscuro per l’Italia del nuoto ai Mondiali di Singapore. Strappa il pass per la finale la 4×200 stile libero femminile, si qualificano per le semifinali Sara Curtis con il secondo crono nei 100 stile libero, Christian Mantegazza nei 200 rana e Christian Bacico con l’undicesimo nei 200 dorso che vede primo degli esclusi Thomas Ceccon; si fermano anche Francesca Fangio e Lisa Angiolini nei 200 rana, Emma Virginia Menicucci nei 100 sl. Aprono il programma i 100 stile libero con la primatista italiana (53″01) Sara Curtis che vince la sua batteria, l’ottava su nove, e passa il turno con il secondo tempo dando la sensazione di avere margine. Davanti a lei solo l’aussie Mollie O’Callaghan – oro nella doppia distanza – in 53″40. “Ci sono i margini per divertirsi nel pomeriggio – racconta Curtis – Ho controllato abbastanza in batteria. Mi sono sentita bene in acqua, sicuramente più sciolta rispetto alle staffette. Sono molto ottimista”. Mattinata perfetta per il talentuoso Christian Bacico che polverizza il primato personale e si qualifica per la semifinale dei 200 dorso con l’undicesimo tempo. Bruciante eliminazione, invece, per il primatista italiano (1’55″71) Thomas Ceccon diciassettesimo e primo degli esclusi. Il 24enne di Schio – bronzo nei 50 farfalla, argento con la staffetta veloce e nei 100 dorso – nuota in 1’57″15, pagando l’ultimo cinquanta molto lento in 30″49; lo “estromette” per quattro centesimi il sudafricano Pieter Coetze, colui che per cinque centesimi gli ha negato l’oro nei 100, sedicesimo in 1’57″11. In chiusura la 4×200 stile libero giovane e proiettata al futuro si qualifica per la finale con il settimo tempo. Matilde Biagiotti (1’59″39), Anna Chiara Mascolo (1’58″75), Bianca Nannucci (1’58″44) e Sofia Morini (2’00″44) nuotano un comodo 7’57″02. Davanti ci sono gli Stati Uniti in 7’49″43

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA