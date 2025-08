Mondiali nuoto: 50 rana donne, Pilato e Bottazzo in finale

agenzia

Azzurre qualificate con 3/o e 7/o tempo, Deplano 4/o nei 50 sl

ROMA, 02 AGO – Due azzurre in finale nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Singapore. Benedetta Pilato ha strappato il pass con il terzo tempo complessivo di 30.20, alle spalle della lituana Ruta Meilutyte, prima in 29.54 e della cinese Qianting Tang (30.04). Settima Anita Bottazzo in 30.31. Sfiora il podio Leonardo Deplano, quarto nei 50 stile libero a sei centesimi dal bronzo. Alla sua prima finale iridata in vasca lunga è settima Silvia Di Pietro è settima nei 50 farfalla.

