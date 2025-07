Mondiali nuoto artistico: Italia quinta nel team free, oro Cina

agenzia

Farinelli "bene nuova squadra, mostrato che ci siamo anche noi"

ROMA, 20 LUG – L’Italia ha chiuso al quinto posto la prova del team free ai mondiali di nuoto artistico, a Singapore. L’oro è stato vinto dalla Cina, con 348.4779 punti, davanti al Giappone (334.7232) e alla Spagna. Per le azzurre, il punteggio finale è stato 313.4337, subito dietro gli Stati Uniti. La formazione composta da Valentina Bisi, Betrice Esegio, Marta Iacoacci, Alessia Macchi, Sofia Mastroianni, Susanna Pedotti, Sophie Tabbiani e Giulia Vernice ha guadagnato una posizione rispetto al preliminare. “Questo mondiale rappresenta un nuovo inizio per la nazionale perché, fuorché Mastroianni e Iacoacci, nessuna delle ragazze in acqua era alle Olimpiadi di Parigi – dice il tecnico responsabile degli esercizi di squadra, Roberta Farinelli -. Sono state davvero brave, migliorare dieci punti in un giorno è tanta roba. E’ un buon biglietto da visita in vista delle prossime gare di squadra. Ci siamo anche noi”.

