Mondiali nuoto artistico: Pelati-Ruggiero quarti nel duo misto

agenzia

Coppia azzurra sfiora il podio: 'Nessun rammarico, cresceremo'

ROMA, 25 LUG – Lucrezia Ruggiero e Filippo Pelati sfiorano il podio ai mondiali di nuoto artistico in corso a Singapore. La coppia azzurra chiude al quarto posto la prova iridata del duo misto in un tango che vale 315.9598 punti, che non bastano però per inserirsi tra le medaglia conquistate dagli spagnoli Iris Tio Casas e Dennis Gonzalez Boneu (oro con 323.8563), i russi con bandiera neutrale Olesia Platanova e Aleksandr Maltsev (323.4438) e i britannici Ranjuo Tomblin e Isabelle Thorpe, bronzo con 322.0583 punti. “Non ho alcun rammarico, sappiamo che dovremo alzare il coefficiente di difficoltà per ambire al podio e lavoreremo per riuscirci – le parole di Ruggiero -. Possiamo considerare questo quarto posto come un ottimo punto di partenza”. “Non aver incrementato la difficoltà non ci ha consentito di conquistare la medaglia; abbiamo eseguito una buona routine, cercando di esaltare soprattutto la parte artistica che avrebbe potuto portarci sul podio. Non è bastato – ha detto il 18enne Pelati, che a Singapore ha conquistato il bronzo nella prova individuale -, ma siamo comunque soddisfatti della performance”.

