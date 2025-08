Mondiali nuoto: bilancio Barelli,Italia orgogliosa e competitiva

agenzia

19 podi con 2 ori. N.1 Fin: capaci di emozionare e rinnovarci

“Desidero condividere con voi, con sincero orgoglio, il bilancio di un’altra straordinaria avventura per l’Italia delle discipline acquatiche ai campionati mondiali. Le 19 medaglie conquistate – due d’oro, undici d’argento e sei di bronzo – e l’alto numero di finali sono la conferma della continuità di un movimento vivo, coeso e credibile”. Così il presidente della federnuoto, Paolo Barelli, traccia un bilancio azzurro al termine dei Mondiali di nuoto di Singapore. I campionati che si sono chiusi oggi con un bronzo dal nuoto con Benedetta Pilato “hanno aperto un nuovo quadriennio olimpico – le parole del n.1 della Fin, in un lungo messaggio a tutto il movimento -; vi abbiamo partecipato con squadre in gran parte rinnovate e possiamo affermare con certezza che i nostri giovani atleti, fino a qualche anno fa piccoli talenti e tifosi, si sono affacciati al palcoscenico internazionale con personalità e qualità, mentre i campioni ne hanno facilitato l’integrazione, confermandosi leader con rinnovati obiettivi. Tutti loro sono un esempio; dimostrano che la strada più semplice e veloce per eccellere sono l’impegno, il rigore, la disciplina. Il merito va attribuito ai nostri tecnici, pazienti scopritori di talenti, formatori competenti e appassionati, custodi della crescita umana e sportiva dei nostri ragazzi; alle società, colonne portanti della Federazione, motori silenziosi e infaticabili che ogni giorno rendono possibile la pratica sportiva per migliaia di giovani, in ogni angolo del Paese; alle famiglie che con sacrifici condividono e sostengono le attitudini e passioni dei ragazzi creando benessere per la società presente e futura”. Barelli ha poi sottolineato che “e’ giusto affermare e riaffermare il ruolo sociale, educativo e sportivo che le società svolgono. Hanno saputo resistere alle difficoltà continuando a produrre eccellenze, ma soprattutto a costruire comunità. Grazie anche alla vicinanza del Governo e delle istituzioni locali, molte realtà hanno potuto continuare a offrire servizi essenziali e a coltivare sogni”. “Questi campionati mondiali ci restituiscono un’Italia orgogliosa, competitiva, capace di emozionare e di rinnovarsi – conclude Barelli – Un’Italia che nuota, cresce e guarda al futuro con fiducia. A tutti voi – dirigenti, tecnici, atleti, famiglie, appassionati – rivolgo il mio più sincero grazie. Continuiamo insieme questo cammino”

