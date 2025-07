agenzia

Argento per la statunitense Douglass e bronzo per la cinese Tang

ROMA, 29 LUG – Sesto posto per Anita Bottazzo nei 100 rana ai mondiali di nuoto di Singapore. L’oro è andato alla tedesca Anna Elendt, argento per la statunitense Kate Douglass e bronzo per la cinese Tang.

