Mondiali nuoto: Ceccon amaro ‘una gara che potevo vincere’

'Ho chiesto di invertire finale con i 100 dorso, inascoltato'

ROMA, 28 LUG – “Sono entrato un po’ storto, con una partenza giusta valevo l’oro, ma gli altri hanno fatto un’ottima gara”. Non nasconde la sua amarezza Thomas Ceccon dopo aver conquistato la medaglia di bronzo nei 50 farfalla ai Mondiali di nuoto a Singapore. “Fresco – dice l’azzurro a Rai sport – è una gara che posso vincere: avevo chiesto di fare uno spostamento, invertendo questa finale con la semifinale dei 100 dorso che ho nuotato poco prima. Ma non e’ successo. Peccato, questa e’ una gara che potevo vincere. Ma non oggi, non cosi'”

