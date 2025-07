Mondiali nuoto: Ceccon, ‘con questo tempo di solito è oro..’

agenzia

L'azzurro dopo l'argento nella 4x100: 'di più non potevamo fare'

ROMA, 27 LUG – “Io credo che più di così non potevamo fare, onestamente. Dispiace perché in genere con un crono del genere si vince. Complimenti all’Australia ma sono convinto che prima o poi l’oro arriverà”. Lo ha detto Thomas Ceccon, dopo l’argento della 4×100 stile libero ai Mondiali di nuoto, a Singapore. “Siamo stati tutti bravissimi e abbiamo dato tutti il massimo – dice il capitano e terzo staffettista, Lorenzo Zazzeri -. Abbiamo nuotato un tempo incredibile di grandissimo spessore mondiale. Il trend continua ad essere positivo per questa staffetta e sono veramente orgoglioso di esserne protagonista”.

