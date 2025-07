Mondiali nuoto: Cerasuolo in finale 50 rana, Martinenghi fuori

agenzia

L'olimpionico:'Non ho rimpianti, ho dato tutto quello che avevo'

ROMA, 29 LUG – Simone Cerasuolo si è qualificato per la finale dei 50 rana ai mondiali di nuoto di Singapore con il secondo tempo in semifinale. Eliminato invece Nicolò Martinenghi che ha fatto segnare il 13/o tempo. “Non ho rimpianti, ho dato tutto quello che avevo – le parole di Martinenghi ai microfoni della Rai – Quest’anno nei 50 ho fatto fatica, mi spiace molto perché arrivo da una bella emozione come ieri. Non va bene così, ma prendo quello che c’è. Mi dispiace, quello che ho ora è questo. Complimenti a Simone”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA