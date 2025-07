Mondiali nuoto: Curtis in finale 100 stile libero

agenzia

Prima volta di un'azzurra. 'Ma mi aspettavo tempo migliore'

ROMA, 31 LUG – Sara Curtis è in finale nei 100 stile libero ai Mondiali di nuoto a Singapore, con il crono di 53.39, quarto tempo della seconda semifinale (vinta da Mollie O’Callaghan) e settimo complessivo per l’ingresso in finale, in programma domani. E’ la prima volta in assoluto che una nuotatrice azzurra va in finale dei 100 sl ai Mondiali. “Sono contenta, gareggiare di fianco a Mollie O’Callaghan è una grande emozione – ha detto Curtis a Sky Sport – Mi aspettavo un tempo migliore, ma riguarderò la gara per capire gli errori. Finale in corsia 1? Va bene qualsiasi corsia, fino a due anni fa non avrei immaginato di disputare una finale nei 100 stile”.

