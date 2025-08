Mondiali nuoto: Curtis record nei 50 sl, 4X100 mista in finale

agenzia

Avanza Pilato, attesa per le finali di Quadarella e Ceccon

ROMA, 02 AGO – L’Italia del nuoto sempre protagonista ai mondiali di Singapore. Nella penultima giornata di gare, in attesa delle finali, le batterie sono all’insegna dei sorrisi azzurri: la staffetta 4×100 stile libero mista si qualifica per la gara che assegna le medaglie grazie al sesto tempo di 3’24″84 messo a segno da quartetto composto da Manuel Frigo, Lorenzo Zazzeri, Chiara Tarantino e una super Emma Virginia Menicucci. L’oro sembra prenotato dagli Stati Uniti che avanzano con il miglior tempo di 3’21″48. “Siamo stato trascinati dalle ragazze – spiega Frigo – La qualificazione non era scontata perché ci sono tante nazionali forti”. In apertura lo show di Sara Curtis che si qualifica per la semifinale dei 50 stile libero, portando il record italiano a 24″41. La 18enne piemontese abbassa di due centesimi il precedente nuotato agli assoluti di Riccione lo scorso aprile, per il terzo crono d’ingresso, alle spalle dell’australiana e vice campionessa olimpica Meg Harris in 24″31 e dell’olandese Milou Van Wijk in 24″39. “Ieri sera ero più delusa per i 100 che soddisfatta per aver disputato la finale – racconta Curtis – Sentivo di non aver dato tutto quello che avevo. Oggi sono entrata in acqua proprio con la voglia di nuotare e di ritoccare il record italiano: e penso di poter andare ancor più forte in semifinale”. Christian Bacico strappa il pass per il secondo turno nei 50 dorso con il quindicesimo tempo. Divise da quattro centesimi nei 50 rana Anita Bottazzo e la primatista italiana Benedetta Pilato che accedono alla semifinale dei 50 rana. La 22enne trevigiano tocca in 30″42; ottava invece la 20enne tarantina che nuota in 30″46. Sorride anche Pilato sul podio iridato da cui non è mai scesa da quando aveva 14 anni: “E’ dura aspettare una settimana per entrare in gara. E’ molto dura vedere i tuoi compagni dalla tribuna, ma quest’anno è andata così. Il tempo non mi soddisfa; la condizione è quella che è e non potevo aspettarmi di più. Era importante passare il turno”. Si torna in vasca per le finali, quella dei 50 stile con Leonardo Deplano, Silvia Di Pietro nei 50 farfalla, Simona Quadarella negli 800 stile libero e Thomas Ceccon nei 100 farfalla.

