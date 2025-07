agenzia

Argento per lo statunitense Hobson, bronzo al giapponese Murasa

ROMA, 29 LUG – Sesto posto (in 1’45″27) per Carlos D’Ambrosio nella finale dei 200 stile libero ai mondiali di nuoto di Singapore. L’oro è andato al romeno David Popovici, argento per lo statunitense Luke Hobson, mentre il giapponese Tatsuya Murasa si è aggiudicato la medaglia di bronzo.

