agenzia

L'azzurra terza in semifinale: 'La ciliegina sulla torta'

ROMA, 01 AGO – Silvia Di Pietro si è qualificata alla finale dei 50 farfalla, chiudendo terza la sua semifinale col tempo di 25”58.”Non avevo aspettative, non immaginavo di giocami una finale – le parole dell’azzurra, a RaiSport – per me questa e’ la ciliegina sulla torta della stagione. Ho ancora domani, vediamo…”

