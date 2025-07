Mondiali nuoto: dt azzurro Butini ‘tappa verso Los Angeles 2028’

agenzia

'Non sarà facile, mi aspetto conferme e confido sui giovani'

ROMA, 21 LUG – “Noi ci presentiamo con i nostri due campioni olimpici, Nicolò Martinenghi e Thomas Ceccon; quest’ultimo si dovrà confrontare con una concorrenza estremamente agguerrita in tutte le gare. Siamo alla vigilia di un mondiale che non si presenta facile: pertanto i paragoni col passato sarebbero fuorvianti”. Ai mondiali di Singapore si apre la settimana che porterà alle gare in piscina (al via dal 27 luglio): il direttore tecnico degli azzurri, Cesare Butini, fa il quadro della situazione tra conferme e qualche novità. “Per quanto riguarda le altre nostre individualità confido molto nei ranisti Anita Bottazzo, Benedetta Pilato, Ludovico Blu Art Viberti, Simone Cerasuolo e Lisa Angiolini . spiega Butini -. Simona Quadarella e Alberto Razzetti sono ormai nel gotha e attendo da parte loro delle conferme su standard alti. Confido molto anche nei giovani: su tutti Sara Curtis e Carlos D’Ambrosio che dovranno dimostrare di avere le giuste ambizioni. Nel favorire quel ricambio generazionale necessario per mantenere il passo con le altre nazioni, abbiamo convocato Bianca Nannucci (2008) recente campionessa europea juniores. Le iscrizioni di tutte le staffette sono per favorire il percorso tecnico agonistico verso le Olimpiadi di Los Angeles 2028. Siamo consapevoli che quest’anno faticheremo un po’ di più con la staffetta veloce maschile. Confido molto nella 4×100 femminile che ha dimostrato solidità e continuità nelle prestazioni e può avvalersi di una Curtis ormai da rango internazionale. Dobbiamo interpretare questo campionato mondiale come la prima tappa verso Los Angeles 2028. Noi come sempre metteremo tutto l’impegno possibile per far emozionare i nostri tifosi”. In vasca mancherà il capitano, Gregorio Paltrinieri, costretto a rientrare dopo le prove (con medaglie) in acque libere per l’infortunio alla mano: “Mancherà al gruppo sotto tutti punti di vista” sottolinea Butini.

