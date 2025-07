Mondiali nuoto: Italia a Singapore con 34 azzurri

agenzia

Da Cecco a Quadarella, dal 27 luglio al 3 agosto in vasca

ROMA, 04 LUG – Sono 34 – 16 ragazze e 18 ragazzi – i convocati dell’Italnuoto per i campionati mondiali in programma a Singapore dal 27 luglio al 3 agosto. Iscritte tutte le staffette. La più giovane del gruppo è Bianca Nannucci, 17 anni compiuti il 24 marzo scorso, che mercoledì ha vinto il titolo europeo giovanile dei 200 stile libero; la più matura è la velocista 32enne Silvia Di Pietro. La squadra è guidata dai campioni olimpici Gregorio Paltrinieri, impegnato in tutte le gare del nuoto in acque libere dal 16 al 20 luglio, Thomas Ceccon e Nicolò Martinenghi e dalle plurimedagliate internazionali Simona Quadarella e Benedetta Pilato. Numerosa la presenza dei giovani, coi diciottenni Carlos D’Ambrosio (il più piccolo dell’intera delegazione italiana alle Olimpiadi di Parigi) e Sara Curtis, che avviano il rinnovamento del gruppo in vista delle Olimpiadi di Los Angeles 2028. Le gare si svolgeranno alla World Aquatics Championships Arena, presso il Singapore Sports Hub, che ospiterà anche il nuoto artistico. Originariamente assegnati a Kazan, sono stati poi spostati in seguito al conflitto bellico. L’evento si aprirà all’OCBC Aquatic Centre da 3.000 posti con la pallanuoto femminile con il Setterosa che affronterà la Nuova Zelanda alle 11:35 italiane (+6h locale); poi esordirà il Settebello vice campione del mondo contro la Romania alle 14:45. Martedì 15 alle 14:00 italiane invece i campioni della 10 chilometri olimpica daranno il via alle gare di nuoto di fondo al Palawan di Sentosa. Questi i convocati del nuoto: Lisa Angiolini (Carabinieri / Virtus Buonconvento) Christian Bacico (Esercito / Como Nuoto) Matilde Biagiotti (Fiamme Oro / RN Florentia) Anita Bottazzo (Fiamme Gialle / Imolanuoto) Federico Burdisso (Esercito) Thomas Ceccon (Fiamme Oro / Leosport) Simone Cerasuolo (Fiamme Oro / Imolanuoto) Costanza Cocconcelli (Fiamme Gialle / Azzurra 91) Sara Curtis (Esercito / CS Roero) Carlos D’Ambrosio (Fiamme Gialle / IC Bentegodi) Luca De Tullio (Fiamme Oro / CC Aniene) Marco De Tullio (CC Aniene) Leonardo Deplano (Carabinieri / CC Aniene) Stefano Di Cola (Marina Militare / CC Aniene) Silvia Di Pietro (Carabinieri / CC Aniene) Francesca Fangio (Esercito / In Sport Rane Rosse) Sara Franceschi (Fiamme Gialle / Livorno Aquatics) Manuel Frigo (Fiamme Oro / Team Veneto) Anita Gastaldi (Carabinieri / V02 Nuoto Torino) Christian Mantegazza (Fiamme Gialle / Trezzo Nuoto) Nicolò Martinenghi (CC Aniene) Anna Chiara Mascolo (Carabinieri / H. Sport Firenze) Massimiliano Matteazzi (In Sport Rane Rosse) Filippo Megli (Carabinieri / RN Florentia) Emma Virginia Menicucci (Esercito / CC Aniene) Sofia Morini (Esercito / Azzurra 91) Bianca Nannucci (RN Florentia) Gregorio Paltrinieri (Fiamme Oro / Coopernuoto) Benedetta Pilato (CC Aniene) Simona Quadarella (CC Aniene) Alberto Razzetti (Fiamme Gialle / Genova My Sport) Chiara Tarantino (Fiamme Gialle / In Sport Rane Rosse) Ludovico Blu Art Viberti (Fiamme Oro / CN Torino) Lorenzo Zazzeri (Esercito / RN Florentia).

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA