Mondiali nuoto: Italia d’argento nel fondo, poker per Taddeucci

agenzia

Quattro i secondi posti dell'azzurra, tre per Paltrinieri

ROMA, 20 LUG – L’Italia vicecampione d’Europa e vicecampione iridata in carica ha conquistato la medaglia d’argento nella staffetta 4×1.5 chilometri ai mondiali di nuoto di fondo di Singapore. Il quartetto formato da Barbara Pozzobon, Ginevra Taddeucci, Marcello Guidi e Gregorio Paltrinieri, con il tempo di 1h09’15″4, è stato battuto solo di due secondi da quello della Germania. Terzo posto per l’Ungheria, molto staccata. Sono sei gli argenti di squadra a Sentosa, con Paltrinieri che chiude con tre argenti, battuto però da Ginevra Taddeucci, sempre seconda nelle quattro prove affrontate e best medallist della rassegna iridata per il team Italia. Al top assoluto s’è il tedesco Florian Wellbrock, con quatrro ori in altrettante gare.

