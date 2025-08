Mondiali nuoto: la 4×200 e Quadarella negli 800 vanno in finale

agenzia

Ceccon in semifinale 100 farfalla, Di Pietro record italiano

ROMA, 01 AGO – La 4×200 stile libero maschile e Simona Quadarella negli 800 si qualificano per le finali; Silvia Di Pietro nei 50 farfalla con il record italiano, Thomas Ceccon nei 100 farfalla, Lorenzo Zazzeri e Leonardo Deplano nei 50 stile libero conquistano l’accesso alle semifinali. E’ il bilancio azzurro della mattina di Singapore, dai Mondiali di nuoto. La 4×200è performante fin dalle batterie e centra l’obiettivo con il quarto tempo e soprattutto dando dimostrazione di grande solidità. Carlos D’Ambrosio (1’45″89), Filippo Megli (1’46″37), Marco De Tullio (1’46″69), Stefano Di Cola (1’46″22) nuotano un notevole 7’05″71, preceduti dai campioni olimpici della Gran Bretagna in 7’03″98, dall’Australia in 7’04″32 e dalla Corea del Sud in 7’04″60; alle spalle degli azzurri viaggiano gli Stati Uniti in 7’06″09 che però inseriranno i migliori in serata. Tre giorni dopo l’argento con record europeo nei 1500 (15’31″79), torna in acqua Simona Quadarella che trova un’avversaria in più rispetto alla lunga distanza: la fuoriclasse canadese Summer McIntosh che vince la seconda batteria in 8’19″88 rispetto all’ 8’20″48 dell’azzurra. Davanti a tutte viaggia con una marcia in più la statunitense Ledecky che in 8’14″62 mira al ventiquattresimo oro iridato della carriera. “Dopo i 1500 sono entrata in acqua ovviamente con un’altra consapevolezza e con grande determinazione. Ho fatto un po’ più di fatica, ma penso che sia normale – dichiara Quadarella – Domani la finale sarà molto difficile, perché la McIntosh è difficile da battere. Il campo delle pretendenti al podio si è allargato e lei potrebbe nuotare molto vicina a Ledecky. Io darò sempre il massimo”. Una sorprendente Silvia Di Pietro manda in frantumi il record italiano nei 50 farfalla di 25″78 che aveva stabilito per il quinto posto agli europei di Berlino 2014 e in 25″41 accede alle semifinali col terzo tempo. “Mamma mia che sorpresa! Non pensavo proprio di andare così forte”, racconta la nuotatrice romana. La mattinata si era aperta coi 100 farfalla e destini alterni per gli azzurri. Thomas Ceccon, dopo tre medaglie e l’eliminazione al primo turno nei 200 dorso, si prende un comodo pass per la semifinale con l’undicesimo tempo. “Bene, molto bene considerando che questa gara non l’ho preparata molto negli ultimi trenta giorni – racconta il campione olimpico e primatista del mondo dei 100 dorso – Mi piacerebbe disputare la finale in una gara che ancora non è la mia, sarebbe una bella scoperta. Riguardo all’eliminazione dei 200 dorso, mi dispiace molto ma il podio sarebbe stato comunque difficile”. Eliminato per un centesimo Federico Burdisso. A Singapore è anche l’ora degli sprinter.staffettisti della 4×100 stile libero d’argento saranno in semifinale con prospettive da finale: sono Leonardo Deplano e il capitano Lorenzo Zazzeri che superano un’eliminatoria estremamente difficile, rispettivamente con il quinto e quattordicesimo tempo.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA