Mondiali nuoto: Paltrinieri argento nella 10 km

agenzia

L'olimpionico sul podio a Singapore, oro al tedesco Wellbrock

ROMA, 16 LUG – Medaglia d’argento per Gregorio Paltrinieri nella 10 km di fondo ai mondiali di nuoto in corso a Singapore. L’olimpionico azzurro a Sentosa chiude al secondo posto in 1h59’59″2: è la decima medaglia iridata nel fondo per il campione trentunenne che vive e lavora al centro federale di Ostia con Fabrizio Antonelli. L’azzurro si ferma alle spalle dell’altro olimpionco il tedesco Florian Wellbrock, oro in 1h59’55″5. Terzo e staccato dalla coppia di testa l’australiano Kyle Lee (2h00’10″3).

