Mondiali nuoto: Pilato, ‘medaglia che ci voleva’

agenzia

Quinto podio iridato nei 50 per la pugliese: 'Ci provo sempre'

ROMA, 03 AGO – “Una medaglia che ci voleva”: così Benedetta Pilato commenta il bronzo nei 50 rana ai mondiali di nuoto di Singapore, quinta medaglia iridata per la pugliese. “E’ la mia quinta medaglia mondiale nei 50, sono competitiva e ci provo sempre anche se ero più forte una volta – scherza Pilato – il 50 mi ha fatto coinoscere al mondo. Questa costanza è frutto di tanto lavoro. la ciliegina sulla torta che quest’anno non c’era. Sono felice. E’ stato difficile guardare i 100 rana. Domani siamo a Bali in vacanza assieme ad Anita (Bottazzo, ndr)”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA