Mondiali nuoto: Popovici d’oro,’ma avevo paura e volevo mollare’

Campione romeno bissa nei 100 stile i 200 e rivela la sua crisi

ROMA, 31 LUG – David Popovici si conferma re mondiale della velocita’ in vasca, ma confessa anche la sua crisi. “Un giorno prima dell’inizio di questi campionati, avevo paura e volevo tornare a casa”. Il campione romeno, a bordo vasca della piscina di Singapore, ha appena vinto l’oro dei 100 stile, dopo quello dei 200 due giorni fa, con un tempo di 46”51 che e’ a soli undici centesimi dal record del mondo. Il romeno, 21 anni da compiere a settembre e in palmares gia’ un oro olimpico e 4 mondiali, ha confessato di esser stato tentato di mollare. “Il giorno prima dell’inizio di questi Mondiali ho pensato di tornare a casa. Avevo paura”, dice, usando il termine ‘scared’. “Non era tanto il terrore di perdere, quanto di raggiungere un nuovo livello di me stesso”.

