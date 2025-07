Mondiali nuoto: posticipate ancora le 10 km uomini e donne

agenzia

Acque restano 'inaccettabili' a Sentosa, rinvii di qualche ora

ROMA, 15 LUG – Sono state nuovamente posticipate di qualche ora le gare di fondo sui 10 chilometri, sia maschile che femminile, al Mondiale di nuoto in corso a Singapore. World Aquatics ha comunicato che i risultati dei test sui valori dell’acqua del campo gara a Sentosa, ancora inaccettabili, non ne consente lo svolgimento. Le due prove erano in programma per l’1:30 e le 4:30 italiane e sono state rinviate, al momento, alle 7.00 e alle 10.00 italiane, sempre di domani. Nel frattempo, nel tratto di mare interessato verranno effettuati altri test per garantire la sicurezza degli atleti.

