Mondiali nuoto: Quadarella in finale col terzo tempo

Sei azzurri vanno in semifinale a Singapore

ROMA, 28 LUG – Simona Quadarella si qualifica alla finale dei 1500 stile libero dei Mondiali di nuoto a Singapore, col terzo crono, e sei azzurri avanzano in semifinale il giovane Christian Bacico e Thomas Ceccon nei 100 dorso; Lisa Angiolini e Anita Bottazzo nei 100 rana; Filippo Megli e Carlos D’Ambrosio nei 200 stile libero. In attesa della finali di Nicolò Martinenghi e Ludovico Viberti nei 100 rana e di Thomas Ceccon nei 50 farfalla, dall’ora di pranzo, la giornata azzurra comincia con la facile qualificazione alla finale dei 1500 stile libero, in programma martedì, della regina del mezzofondo europeo e campionessa del mondo uscente. Quadarella conduce trenta vasche a 31″4/31″5 di media e conclude con il terzo tempo in 15’47″43. Prenota l’oro, il ventiduesimo della sua formidabile carriera, la statunitense Katie Ledecky. La 28enne dei record stampa il miglior riscontro cronometrico in 15’36″68 dominando l’ultima batteria. “Sono contenta – – dice Quadarella – perché sento che sta funzionando tutto bene da quando ho cambiato allenatore. Gianluca Belfiore lo conoscevo da tempo, e questo è stato importante per me. Il quarto posto delle Olimpiadi mi ha reso più matura, meno apprensiva; è stato difficile metabolizzarlo, ma è stato un insegnamento- Non mi pesa il fatto di essere campionessa uscente, perché so benissimo quanto il mondiale di Doha sia stato particolare”. Avanti nella batterie dei 100 dorso Ceccon. “Questa per me è la giornata più difficile, perché ho una finale e una semifinale ravvicinate e quindi è fondamentale mettere da parte più energie possibili. Questa mattina ho controllato, cercando di avere il cinese Xu come riferimento E’ andata bene. Adesso provo a recuperare un po”.

