Mondiali nuoto: Quadarella record europeo, ‘non me lo aspettavo’

agenzia

L'azzurra argento con il tempo di 15'31"79

ROMA, 29 LUG – Quadarella ha conquistato l’argento nei 1500 sl nuotando in 15’31″79 stabilendo il nuovo record europeo (e italiano). Per la nuotatrice romana è il sesto podio mondiale di fila tra 800 e 1500 sl. “Non mi aspettavo per niente questa prestazione, ho cambiato un po’ di cose e questo significa che stiamo lavorando bene – le parole dell’azzurra a Sky – La prima risposta è stata ieri mattina, quindi sono molto contenta””.

