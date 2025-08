Mondiali nuoto, Quadarella: «Volevo questo record europeo»

Gare

"Sapevo che per il podio era difficile. Ledecky incredibile"

R”Sono molto contenta. Sapevo che per il podio sarebbe stato difficile, anche se non pensavo così difficile. Ho fatto gara da sola. Quando ho visto che per il podio non ce l’avrei fatta ho pensato solo al record europeo”: così ai microfoni di Rai Sport, Simona Quadarella commenta il quarto posto con record europeo negli 800 stile ai mondiali di Singapore. “Katie Ledecky è incredibile – ha aggiunto la nuotatrice romana – per anni ha gareggiato da sola ma anche adesso che ha avversarie si fa valere sempre. Gareggiare con lei è motivo di grande orgoglio. Quando ci sono avversarie forti questo tispinge a dare sempre di più”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA