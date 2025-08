Mondiali nuoto: Sara Curtis 8/a nella finale dei 100 stile

agenzia

'Per me è un successo. Ho impiegato tutte le mie energie'

ROMA, 01 AGO – Prima finale mondiale nella storia per l’Italia nei 100 stile libero femminile con Sara Curtis che chiude all’ottavo posto con il tempo di 53″41. “E’ un successo per me – le sue parole a caldo ai microfoni della Rai – Quest’anno il percorso nei 100 è stato lungo e impegnativo, qui sono contenta così, qualcosa manca ma continuerò a lavorarci”. “La medaglia non era impossibile, fa parte della crescita, continuerò a lavorare a testa bassa – ha aggiunto Curtis – Viverla in corsia 1 è stato meglio che viverla dagli spalti. Ho impiegato tutte le mie energie anche quelle mentali. l’ho vissuta meglio che potevo), ha concluso tra le lacrime l’azzurra. L’oro è andato all’olandese Marrit Stenbergen, argento per l’australiana Mollie O’Callahan e bronzo alla statunitense Torri Huske.

