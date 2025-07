Mondiali nuoto: Taddeucci ‘argento coronamento mia carriera’

agenzia

Azzurra critica su gestione gara: 'Tutto molto irrispettoso'

ROMA, 16 LUG – “Mi mancava questa medaglia è il coronamento di tutta una carriera sono contenta, anche se è stato difficile gareggiare qui, l’acqua era troppo calda”. Ginevra Taddeucci si gode l’argento mondiale arrivato nella acque poco limpide di Sentosa e dopo il rinvio della 10 km proprio proprio per i problemi di balneabilità. “Avevamo immaginato un’altra gara con l’australiana che pensavo partisse più avanti. Lei ha fatto una grande prova ma non l’ho mollata mai – racconta l’azzurra-. Faceva troppo caldo e le condizioni era terribili. E’ la mia prima medaglia mondiale che non so se sia il mio ultimo, ma voglio ringraziare il mio allenatore, il mio gruppo sportivo, la mia famiglia e soprattutto mia madre, è eccezionale e non so come esprimerle la mia gratitudine”. Riguardo la gestione dell’evento la fondista è molto diretta: “E’ stata irrispettosa la gestione di questa gara, annullandola la sera prima a mezzanotte con il nostro responsabile tecnico che è venuto nella notte a dircelo. Solo poche ore prima della gara la World Acquatics scopre problemi sulla qualità dell’acqua. Questo non va bene, ci sono delle falle. Spero che vengano cambiate tante cose così non si può andare avanti”. Nella stessa gara decima Barbara Pozzobon.

