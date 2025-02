Mondiali: oro nella combinata a Shiffrin e Johnson

agenzia

Per la statunitense è 15/a medaglia iridata,migliori azzurre 8/e

SAALBACH (AUSTRIA), 11 FEB – Trionfo di Mikaela Shiffrin a Saalbach. Il primo oro nella nuova disciplina iridata della combinata a squadre donne – una prova di discesa e una di slalom – è andato alla squadra Usa 1 composta da Breezy Johnson e Shiffrin, in 2.40.89. Per la fuoriclasse Usa, che ha rinunciato “per paura” a gareggiare nel gigante di giovedì, è la 15/a medaglia iridata in carriera. Argento alle svizzere Lara Gut-Behrami e Wendy Holdener e bronzo alle austriache Stephanie Venier e Katharina Truppe. Per le azzurre il miglior risultato è quello di Italia 3, con Nicol Delago e Marta Rossetti ottave. Martina Peterlini ed Elena Curtoni hanno chiuso 14/e.

