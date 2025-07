Mondiali pallanuoto: 28-4 al Sudafrica, Settebello ai quarti

agenzia

Vittoria facile per gli azzurri primi nel girone preliminare

ROMA, 16 LUG – Il Settebello di Alessandro Campagna batte il Sudafrica 28-4, vince il girone preliminare e approda direttamente ai quarti di finale dei mondiali in corso a Singapore. Gli azzurri tornano in acqua domenica contro la vincente dell’ottavo tra Brasile seconda del gruppo C e la terza del gruppo D. Dopo l’esordio con la Romania e la performance con la Serbia campione olimpica, supera senza problemi la nazionale allenata da Grant Mackenzie e chiude la prima fase con sessantadue gol fatti e venticinque subiti.

