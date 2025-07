Mondiali pallanuoto: Campagna ‘bene così, ora testa ai quarti’

agenzia

L'azzurro Cassia: 'La Nazionale emozione immensa'

ROMA, 16 LUG – “Giocare queste partite non è mai semplice come potrebbe sembrare e infatti abbiamo concesso qualche tiro di troppo”. Così il tecnico del Settebello, Alessandro Campagna, dopo la vittoria degli azzurri contro il Sudafrica che vale il passaggio ai quarti dei mondiali di pallanuoto di Singapore. “E’ stata anche l’occasione per far ruotare un po’ di giocatori e dare spazio ai giovani – ha spiegato il ct -. Cassia sta giocando molto bene, ha fatto delle belle cose, alternando qualche passo a vuoto ma credo che migliorerà tanto. Anche queste partite danno una certa emozione. Adesso testa ai quarti di finale”. “Quando Campagna mi ha chiamato ed ho scoperto di essere tra i 15 del mondiale ho provato un’emozione immensa – le parole di Francesco Cassia -. Giocare con questa calottina, per il mio Paese, è una sensazione bellissima. Arrivare in nazionale è l’obiettivo massimo di ogni atleta e di questo sono molto orgoglioso. Adesso entriamo nella fase clou del torneo e abbiamo quattro giorni per prepararci al meglio. Con il mister aggiusteremo quelle piccole cose che ci porteranno ad essere al 100%”.

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA