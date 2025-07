Mondiali pallanuoto: Campagna “sbagliato gara, chiediamo scusa”

agenzia

Ct "Grecia ha giocato la partita perfetta, chiediamo scusa"

ROMA, 20 LUG – “Abbiamo sbagliato partita. Chiediamo scusa ad appassionati e ai telespettatori perché si aspettavano un Settebello diverso. L’impegno non è mancato, ma non è stato sufficiente”. Così il ct del Settebello, Alessandro Campagna, ai microfoni della Rai dopo l’eliminazione dai Mondiali di pallanuoto a Singapore. “La Grecia ha giocato la partita perfetta, noi invece ce la siamo incasinati – ha detto il tecnico parlando ai microfoni della Rai -. Siamo andati a finire 9-1… comunque ci credevo perché abbiamo le caratteristiche per piazzare un break di 4/5-0, avremmo potuto mettergli pressione e provare a riaprirla – ha proseguito Campagna -. Anche il loro portiere è stato bravo e li ha salvati in alcuni momenti che potevano girare la partita. Però bisogna ammettere che l’avversario è stato superiore. Il percorso di questa squadra è appena cominciato, dobbiamo continuare a lavorare”.

