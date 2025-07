Mondiali pallanuoto: il Setterosa perde con l’Australia, 19-15

agenzia

Azzurre mai in vantaggio nel secondo match del girone

ROMA, 13 LUG – Prima sconfitta per l’Italia della pallanuoto donne ai Mondiali in corso a Singapore. Il Setterosa, dopo la vittoria in rimonta sulla Nuova Zelanda, è stato sconfitto dall’Australia per 19-15 (4-3, 4-2, 6-4, 5-6) che va in testa al girone A a punteggio pieno e prenota la qualificazione diretta ai quarti di finale.

